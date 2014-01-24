表格：美国1月16日止当周农作物出口销售报告--USDA

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透华盛顿1月24日 - 美国农业部(USDA)周五公布1月16日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 421.4 -8.0 413.4 450.8 16.0 25,310.9 20,412.6
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.2 122.7
玉米 693.1 0.3 693.4 848.4 0.3 30,096.0 13,300.6
高粱 5.5 290.0 295.5 179.6 290.0 2,981.8 920.6
大豆 703.4 969.7 1,673.1 733.0 985.5 42,148.7 32,940.4
豆粕 241.4 0.0 241.4 276.7 0.0 6,695.0 6,394.7
豆油 20.2 0.0 20.2 20.6 0.0 433.3 713.2
皮马棉 8.3 2.0 10.3 8.6 2.0 536.5 529.7
陆地棉 496.5 55.2 551.7 498.9 55.2 7,668.4 9,363.9
稻米 43.0 15.1 58.1 82.7 15.1 1,830.3 2,014.8 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”