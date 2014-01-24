美国股市：道琼工业指数收低1.96%，Nasdaq指数劲跌2.15%

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透纽约1月24日 - 美国股市周五连续第二日收低，本周标普500指数录得2012年6月来最大单周跌幅，因新兴市场资产被大举抛售导致股市遭遇巨大沽压。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌318.24点，或1.96%，至15,879.11点；标准普尔500指数 收低38.17点，或2.09%，至1,790.29点；Nasdaq指数 下跌90.701点，或2.15%，至4,128.173点。
标普500指数收在50日移动均线以下，为10月9日来首次。
本周，道指跌3.5%，标普500指数下挫2.6%，Nasdaq指数下跌1.7%。 标普500指数。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”