美国股市：道琼工业指数收低1.96%，Nasdaq指数劲跌2.15%

路透纽约1月24日 - 美国股市周五连续第二日收低，本周标普500指数录得2012年6月来最大单周跌幅，因新兴市场资产被大举抛售导致股市遭遇巨大沽压。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌318.24点，或1.96%，至15,879.11点；标准普尔500指数 收低38.17点，或2.09%，至1,790.29点；Nasdaq指数 下跌90.701点，或2.15%，至4,128.173点。

标普500指数收在50日移动均线以下，为10月9日来首次。

本周，道指跌3.5%，标普500指数下挫2.6%，Nasdaq指数下跌1.7%。 标普500指数。(完)