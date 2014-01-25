台湾政经：一大货车冲撞总统府，马英九出访行程未受影响

台湾债市：五年新券发行前交易殖利率早盘微扬，标债在即观望气氛偏浓
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。
路透台北1月25日 - 一辆30吨重大型货车周六清晨冲撞台湾总统府。总统府副发言人马玮国称，因哨兵迅速按下防弹自动门，及时阻挡该意外造成的伤害，维安单位已提升安全警戒并强化警卫。
马玮国并表示，总统马英九正出国访问，已在第一时间获知相关讯息，出访行程不受影响。
据本地多家电视台报导，一名男子于周六清晨五点，驾驶大货车冲撞总统府，由于速度快，连闯府前栏杆、地柱等四道阻绝，整辆车直接撞进大门内。货车驾驶已戒护送医，警方封锁现场厘清车祸原因。(完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
================== 今日重要政经消息================= 4月18日（周二） 山东新华制药公布首季业绩。 *14:30 金融发展局发表《完善香港的上市结构性产品市场》报告。 ================== 近期重要政经消息================= 4月19日（周三） 新高教集团首日挂牌。 楼东俊安资源公布末期业绩。 4月20日（周四） ASM太平洋公布首季度业绩。 中国海外宏洋集团公布首季度业绩。 香港宽频公布中期业绩。 4月21日（周五） 公布1-3月失业率。 公布3月份消费物价指数（CPI）。 中国海外发展公布首季业绩。 中国建筑国际公布首季业绩。 中车时代电气公布首季业绩。 华润水泥控股公布首季业绩。 北京京客隆公布首季业绩。