《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月24日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 70.03 -2.48 -3.42 4207706
搜狐 72.31 -2.79 -3.72 829580
网易 74.46 -3.41 -4.38 1441367
百度 161.37 -2.21 -1.35 5976567
台湾
台湾积体电路 17.57 -0.13 -0.73 2207765
联电 2.07 -0.05 -2.36 281658
日月光 4.62 -0.04 -0.86 195149
硅品精密 5.97 -0.04 -0.67 1890452
和信超媒体 1.11 +0.10 +10.01 3477729
友达 2.91 -0.07 -2.35 166131
中华电信 29.90 -0.14 -0.47 52653
台湾国际航电 45.21 -0.99 -2.14 970854
香港
中国移动 48.55 -0.99 -2.00 265864
中国联通 13.09 +0.00 +0.00 111952
中国电信 46.45 -0.34 -0.73 15148
中芯国际 4.59 -0.31 -6.33 65553
电讯盈科 4.43 -0.02 -0.34 156
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 张明钧)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。