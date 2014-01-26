版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 26日 星期日 09:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 70.03 -2.48 -3.42 4207706

搜狐 72.31 -2.79 -3.72 829580

网易 74.46 -3.41 -4.38 1441367

百度 161.37 -2.21 -1.35 5976567

台湾

台湾积体电路 17.57 -0.13 -0.73 2207765

联电 2.07 -0.05 -2.36 281658

日月光 4.62 -0.04 -0.86 195149

硅品精密 5.97 -0.04 -0.67 1890452

和信超媒体 1.11 +0.10 +10.01 3477729

友达 2.91 -0.07 -2.35 166131

中华电信 29.90 -0.14 -0.47 52653

台湾国际航电 45.21 -0.99 -2.14 970854

香港

中国移动 48.55 -0.99 -2.00 265864

中国联通 13.09 +0.00 +0.00 111952

中国电信 46.45 -0.34 -0.73 15148

中芯国际 4.59 -0.31 -6.33 65553

电讯盈科 4.43 -0.02 -0.34 156

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐