《综述》宝洁与金佰利季度营收增加，新兴市场提供助力

路透纽约1月24日 - 全球最大的两家家用产品制造商宝洁(宝硷,P&G) 和金佰利 周五预计新兴市场营收将强劲增长，减轻了投资者对于部分国家成长放慢恐将损及两家公司业绩前景的担忧。

宝洁称，会计年度第二季在发展中国家的营收增长8%，不过欧美等成熟市场几乎没有增长。该公司并重申2014年营收与获利预估。

金佰利在新兴市场的营收增幅也差不多，受助于中国市场的迅猛增长，同时发布乐观的2014年度财测。

宝洁股价周五收高1.2%报79.18美元，而金佰利则收高1.9%至107.4美元。当日美股则大幅下跌。

“新兴市场越来越变化多端，”Sanford C. Bernstein & Co.分析师Ali Dibadj说，“有人说新兴市场已经放慢，但这些公司在那里做得还是不错。”

两家公司管理层在与分析师举行的电话会议上均表示，他们对阿根廷和委内瑞拉的货币汇率感到担心。

金佰利执行长Tom Falk称，他预计公司在2014年将面临“巨大的”汇率压力，和更高的大宗商品成本。

随着外界对阿根廷的信心下滑，阿根廷披索兑美元官方汇率本月迄今已下挫20%，让通胀面临进一步升高压力。

在解决多重经济问题的压力下，委内瑞拉政府周三宣布美元将以两种不同的汇率进行交易。

**未来希望在新兴市场**

新兴市场的业务增长是宝洁利润率下滑0.9个百分点的原因之一。该公司正在强化新兴市场业务实力。而一名长期投资者称，这样的代价是值得的。

“宝洁的未来绝对是在新兴市场，”Bahl & Gaynor Investment Counsel的投资经理Matt McCormick说。该公司管理着约110亿美元资金，同时持有宝洁和金佰利股票。

宝洁在12月31日止的会计年度第二季获利34.3亿美元，每股盈余为1.18美元，低于上年同期的40.6亿美元和1.39美元。扣除重组费用的核心EPS下降1%至1.21美元。分析师原先预估EPS为1.20美元。

营收增长0.5%至222.8亿美元，符合汤森路透I/B/E/S访问分析师的平均预估。内生性营收上升3%。

金佰利公布内生性营收攀升5%，并预计2014年增幅介于3-5%。