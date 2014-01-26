法国评等：穆迪确认法国债信评级为Aa1，展望为负面

路透巴黎1月24日 - 穆迪投资服务公司周五确认法国Aa1的债信评级，展望为负面，称由于法国经济竞争力薄弱，而且该国政府财务状况有进一步恶化之虞。

逃过评级被进一步下调厄运，可望让法国总统奥朗德松一口气。由于持续受到高失业率和经济增长缓慢问题的困扰，奥朗德的支持率已接近记录低点。

穆迪称，奥朗德政府最近出台政策以重振法国的竞争力并刺激增长，是促使其维持法国评级的原因；不过穆迪表示“法国就业、商品与服务市场长期以来的僵固性，加之政府面临的社会与政治紧张局面，扰乱了这些措施的效果。”

穆迪在声明中称，预计法国一般政府债务与国内生产总值(GDP)之比到2014年底将超过95%，2013年为93.5% 穆迪在2012年11月剥夺了法国的Aaa评级。

穆迪还提到，法国财政政策灵活度有限，使得“无法实现财政目标的风险持续存在”。

惠誉在12月确认了法国AA+的投资评级和稳定展望；在这之前一个月，标准普尔将该国评级从AA+调降一个级距至AA，因对奥朗德的经济振兴方案仍有顾虑，评级展望为稳定。

奥朗德本月稍早提出将降低国内企业税负，以刺激就业和投资增加。他呼吁向有利于企业的方向调整政策，并打算降低偏高的劳工成本。