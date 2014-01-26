法国评等：穆迪确认法国债信评级为Aa1，展望为负面

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透巴黎1月24日 - 穆迪投资服务公司周五确认法国Aa1的债信评级，展望为负面，称由于法国经济竞争力薄弱，而且该国政府财务状况有进一步恶化之虞。
逃过评级被进一步下调厄运，可望让法国总统奥朗德松一口气。由于持续受到高失业率和经济增长缓慢问题的困扰，奥朗德的支持率已接近记录低点。
穆迪称，奥朗德政府最近出台政策以重振法国的竞争力并刺激增长，是促使其维持法国评级的原因；不过穆迪表示“法国就业、商品与服务市场长期以来的僵固性，加之政府面临的社会与政治紧张局面，扰乱了这些措施的效果。”
穆迪在声明中称，预计法国一般政府债务与国内生产总值(GDP)之比到2014年底将超过95%，2013年为93.5% 穆迪在2012年11月剥夺了法国的Aaa评级。
穆迪还提到，法国财政政策灵活度有限，使得“无法实现财政目标的风险持续存在”。
惠誉在12月确认了法国AA+的投资评级和稳定展望；在这之前一个月，标准普尔将该国评级从AA+调降一个级距至AA，因对奥朗德的经济振兴方案仍有顾虑，评级展望为稳定。
奥朗德本月稍早提出将降低国内企业税负，以刺激就业和投资增加。他呼吁向有利于企业的方向调整政策，并打算降低偏高的劳工成本。
虽然他承诺将继续努力，在未来几年找到其他节省预算的办法，但为减税政策寻找财源的细节仍有待确定。其助手表示，可能需要再减少100亿欧元支出。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选