全球汇市：投机客1月21日止当周增持美元多仓至六个月高位--CFTC

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约1月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客持有的美元多头仓位升至六个月最高。
1月21日止当周，投机客持有的美元净多头仓位自前一周的226.6亿美元升至258.9亿美元，创下去年7月23日以来最高位。
这是美元连续第12周保持净多头仓位，说明市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年继续逐步缩减购买资产规模。
许多市场人士预期，美联储下周政策会议将把月度购债规模从750亿美元降至650亿美元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
1月21日当周 1月14日当周
净空仓 -114,961 -118,066
欧元(125,000欧元为1口)
1月21日当周 1月14日当周
净空仓 -3,772 9,246
英镑(62,500英镑为1口)
1月21日当周 1月14日当周
净多仓 8,720 11,160
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
1月21日当周 1月14日当周
净空仓 -1,921 -2,941
加元(100,000加元为1口)
1月21日当周 1月14日当周
净空仓 -70,327 -67,345
澳元(100,000澳元为1口)
1月21日当周 1月14日当周
净空仓 -64,654 -51,988
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张铭钧)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。