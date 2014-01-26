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亚洲 | 2014年 1月 26日 星期日 13:28 BJT

全球汇市：投机客1月21日止当周增持美元多仓至六个月高位--CFTC

路透纽约1月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客持有的美元多头仓位升至六个月最高。

1月21日止当周，投机客持有的美元净多头仓位自前一周的226.6亿美元升至258.9亿美元，创下去年7月23日以来最高位。

这是美元连续第12周保持净多头仓位，说明市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年继续逐步缩减购买资产规模。

许多市场人士预期，美联储下周政策会议将把月度购债规模从750亿美元降至650亿美元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

1月21日当周 1月14日当周

净空仓 -114,961 -118,066

欧元(125,000欧元为1口)

1月21日当周 1月14日当周

净空仓 -3,772 9,246

英镑(62,500英镑为1口)

1月21日当周 1月14日当周

净多仓 8,720 11,160

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

1月21日当周 1月14日当周

净空仓 -1,921 -2,941

加元(100,000加元为1口)

1月21日当周 1月14日当周

净空仓 -70,327 -67,345

澳元(100,000澳元为1口)

1月21日当周 1月14日当周

净空仓 -64,654 -51,988

(完)

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