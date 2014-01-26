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货币新闻 | 2014年 1月 26日 星期日 13:33 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货1月14日持仓报告(表)

路透1月24日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年1月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(422,664口)

134,436 184,594 77,799 176,993 108,261 389,228 370,654 33,436 52,010

较1月7日变动(未平仓合约：增加9,368口)

2,259 -7,952 12,985 -6,187 3,357 9,057 8,390 311 978

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.8 43.7 18.4 41.9 25.6 92.1 87.7 7.9 12.3

各类交易商数量(总计为384家)

102 153 118 95 89 271 303(完)

(整理 徐文焰；审校 张明钧)
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