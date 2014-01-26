CFTC报告：CBOT小麦期货1月14日持仓报告(表)

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透1月24日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年1月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(422,664口)
134,436 184,594 77,799 176,993 108,261 389,228 370,654 33,436 52,010
较1月7日变动(未平仓合约：增加9,368口)
2,259 -7,952 12,985 -6,187 3,357 9,057 8,390 311 978
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.8 43.7 18.4 41.9 25.6 92.1 87.7 7.9 12.3
各类交易商数量(总计为384家)
102 153 118 95 89 271 303(完)
(整理 徐文焰；审校 张明钧)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。