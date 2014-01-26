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市场报道 | 2014年 1月 26日 星期日 14:03 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货1月14日持仓报告(表)

路透1月24日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年1月14日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(177,023口)

62,434 23,840 16,987 83,658 124,510 163,079 165,337 13,944 11,686

较1月7日变动(未平仓合约：增加1,451口)

-1,359 602 3,815 488 -2,589 2,944 1,828 -1,493 -377

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.3 13.5 9.6 47.3 70.3 92.1 93.4 7.9 6.6

各类交易商数量(总计为247家)

102 56 62 56 65 186 163(完)

(整理 徐文焰；审校 张明钧)
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