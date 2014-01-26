CFTC报告：ICE棉花期货1月14日持仓报告(表)

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透1月24日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年1月14日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(177,023口)
62,434 23,840 16,987 83,658 124,510 163,079 165,337 13,944 11,686
较1月7日变动(未平仓合约：增加1,451口)
-1,359 602 3,815 488 -2,589 2,944 1,828 -1,493 -377
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
35.3 13.5 9.6 47.3 70.3 92.1 93.4 7.9 6.6
各类交易商数量(总计为247家)
102 56 62 56 65 186 163(完)
(整理 徐文焰；审校 张明钧)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。