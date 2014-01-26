达沃斯论坛：IMF总裁拉加德称欧元区通胀“远低于目标”

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透达沃斯1月25日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六在达沃斯世界经济论坛表示，欧元区通胀“远低于目标水平”，仍面临通缩的潜在风险。
作为回应，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，该央行已作好准备，若通胀率低于预估就将采取措施，并重申将在相当长的时期内维持低利率水平，甚至进一步降息。
当被问及欧洲央行仿效美国、英国和日本央行实施量化宽松措施的可能性时，德拉吉称，“我不会说应当或者不应当这么做。”
他说，欧盟条约不允许政府进行货币融资。他还表示，如果可以用透明的方式将银行贷款有价证券化，包装成资产支持债券出售，那么欧洲央行或许可以购买此类资产，不过这就需要修改监管规定。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。