达沃斯论坛：德财长驳斥低通胀不利经济调整评论，乐观看待新兴市场

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透瑞士达沃斯1月25日 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)此前表示，欧元区长时间低通胀，将会使其更加难以完成必要的经济重新平衡。德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)将此斥之为无稽之谈。
在达沃斯召开世界经济论坛之际，朔伊布勒接受路透访问时表示，若雷恩是以欧盟执委身分发表上述意见，则他将会与雷恩保持距离。
朔伊布勒在论及雷恩的评论时表示，“不，我不认同他的观点，因为这意味着欧洲目前唯有在不稳定及通胀的基础下才能运作。这是无稽之谈。”
“对于雷恩的发言，无法确定他是以欧盟执委身分还是以参选人士身分说出那番话。若他是以执委身分发表上述言论，我显然得要和他划清界线。若他是以参选人的身分胡言乱语，那我得说：最好把票投给我的政党。”
雷恩已经表示，他计画在5月参加欧洲议会选举，期望能成为Liberal ALDE的头号候选人。朔伊布勒所属的基督教民主党处于欧洲人民党(European People's Party/EPP)阵营中，这是欧洲议会的最大党。Alde为第三大党，将在2月决定其候选人。
朔伊布勒指出，他乐观认为新兴市场将会解决其问题；新兴市场周五遭逢抛盘，此前阿根廷在面临高通胀及披索大跌之际，宣称将会放宽长期坚守的汇率管制政策。土耳其里拉则是触及纪录低点，尽管前一日该国央行估计干预汇市规模达30亿美元。
他说，“我认为所有参与全球经济的人都知道，有几个新兴经济体存在一些问题。”
“背后有不同的原因。阿根廷和印尼有所不同，而土耳其则是有一些我们都知道的特殊问题，但我相信这些国家将会全部解决相关问题，将获得成功。”
“同时这也显示，我们不再像过去几年那样，把注意力过多地放在货币政策上有多么重要，然而美国联邦储备理事会(美联储/FED)将持续审慎推进缩减购债。”(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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