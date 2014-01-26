达沃斯论坛：德财长驳斥低通胀不利经济调整评论，乐观看待新兴市场

路透瑞士达沃斯1月25日 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)此前表示，欧元区长时间低通胀，将会使其更加难以完成必要的经济重新平衡。德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)将此斥之为无稽之谈。

在达沃斯召开世界经济论坛之际，朔伊布勒接受路透访问时表示，若雷恩是以欧盟执委身分发表上述意见，则他将会与雷恩保持距离。

朔伊布勒在论及雷恩的评论时表示，“不，我不认同他的观点，因为这意味着欧洲目前唯有在不稳定及通胀的基础下才能运作。这是无稽之谈。”

“对于雷恩的发言，无法确定他是以欧盟执委身分还是以参选人士身分说出那番话。若他是以执委身分发表上述言论，我显然得要和他划清界线。若他是以参选人的身分胡言乱语，那我得说：最好把票投给我的政党。”

雷恩已经表示，他计画在5月参加欧洲议会选举，期望能成为Liberal ALDE的头号候选人。朔伊布勒所属的基督教民主党处于欧洲人民党(European People's Party/EPP)阵营中，这是欧洲议会的最大党。Alde为第三大党，将在2月决定其候选人。

朔伊布勒指出，他乐观认为新兴市场将会解决其问题；新兴市场周五遭逢抛盘，此前阿根廷在面临高通胀及披索大跌之际，宣称将会放宽长期坚守的汇率管制政策。土耳其里拉则是触及纪录低点，尽管前一日该国央行估计干预汇市规模达30亿美元。

他说，“我认为所有参与全球经济的人都知道，有几个新兴经济体存在一些问题。”

“背后有不同的原因。阿根廷和印尼有所不同，而土耳其则是有一些我们都知道的特殊问题，但我相信这些国家将会全部解决相关问题，将获得成功。”