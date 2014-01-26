达沃斯论坛：英央行总裁卡尼称，超宽松货币政策仍有重要作用

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透达沃斯1月25日 - 英国央行总裁卡尼周六表示，超宽松的政策对英国经济仍有重要作用，即便央行到了调升利率的时候，也会循序渐进地实施。
“需讲清楚的是，我并非在暗示英国要撤出货币刺激政策，”他在达沃斯世界经济论坛表示。
“我已经就货币政策额外给出一些指引，也说过暂时无需升息。即便到了该升息的时候，(升息)也将是一个循序渐进的过程，当然我不会设定一个时间表。”
他还强调指出英国经济面临的挑战，并说，“在那种情况下，超宽松政策仍有十分重要的作用。”(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。