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市场报道 | 2014年 1月 26日 星期日 16:13 BJT

达沃斯论坛：英央行总裁卡尼称，超宽松货币政策仍有重要作用

路透达沃斯1月25日 - 英国央行总裁卡尼周六表示，超宽松的政策对英国经济仍有重要作用，即便央行到了调升利率的时候，也会循序渐进地实施。

“需讲清楚的是，我并非在暗示英国要撤出货币刺激政策，”他在达沃斯世界经济论坛表示。

“我已经就货币政策额外给出一些指引，也说过暂时无需升息。即便到了该升息的时候，(升息)也将是一个循序渐进的过程，当然我不会设定一个时间表。”

他还强调指出英国经济面临的挑战，并说，“在那种情况下，超宽松政策仍有十分重要的作用。”(完)
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