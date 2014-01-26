沃尔玛质量控制流程遭央视炮轰

记者 Clare Baldwin/Alice Woodhouse

路透香港1月24日 - 中国官媒中央电视台曝沃尔玛 虽对供应商制定严苛准入条件，但在执行中却大打折扣，对一些利润率较高的产品进行“特批”进店销售。

“我们的特批流程仅限于为已有长期合作关系、建立信任基础的供应商来加速商品审批流程。该流程需要通过三层管理者审批才可以进入到商场销售。这层层审批制度是确保产品安全，公司也绝不允许假冒产品或次品流入商场，也绝不会牺牲和损害消费者的利益和安全，”沃尔玛在声明中称。