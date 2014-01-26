沃尔玛质量控制流程遭央视炮轰

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Clare Baldwin/Alice Woodhouse
路透香港1月24日 - 中国官媒中央电视台曝沃尔玛 虽对供应商制定严苛准入条件，但在执行中却大打折扣，对一些利润率较高的产品进行“特批”进店销售。
报导引述沃尔玛一匿名前雇员以及2006年以来逾200份文件，提到“特批程序”，以及没有生产许可证的酒类供应商。
沃尔玛称，一直密切监控供应链，只在特殊情况下使用特批程序，比如供应商改变产品的尺寸或是变更经销商。
“我们的特批流程仅限于为已有长期合作关系、建立信任基础的供应商来加速商品审批流程。该流程需要通过三层管理者审批才可以进入到商场销售。这层层审批制度是确保产品安全，公司也绝不允许假冒产品或次品流入商场，也绝不会牺牲和损害消费者的利益和安全，”沃尔玛在声明中称。
“在过去一年里，我们停止销售了几百种没有达到顾客所期望质量的产品。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。