《中国债市每日综述》利率债收益率明显下探，行情有进一步蔓延迹象

* 利率债收益率明显下探，IRS市场亦有追随

* 交投清淡，行情有从流动性好品种进一步蔓延开来之势

* 部分机构春节后流动性预期不错，存经济短期趋弱预期

* 现金需求一度导致日内隔夜供不应求，然春节前流动性应不错

路透北京1月26日 - 中国银行间债市周日利率债收益率明显下探，IRS市场亦有追随。市场人士表示，适逢春节假期调整的工作日，市场交投显清淡，部分机构春节后流动性预期不错，加之存经济短期趋弱预期，利率债明显走暖，行情有从流动性好品种进一步蔓延开来之势。

“收益率往下了，五年以内的政金债下挺多的，国债则主要体现在中长期.”广发银行高级交易员颜岩称，“资金还挺宽，预计春节后随着大量存款的回流，钱还是会不少。”

他进一步表示，影响节后流动性的关键仍在于央行态度；虽有部分机构预期基本面短期可能趋弱，进而布局中长期利率债，但市场整体的关注重点并未转回基本面。现券市场整体情绪偏暖，行情有进一步蔓延的迹象，流动性好的债中已没什么洼地，现在布局进来的机构多是预期现券进一步的暖势。

因春节假期调休，本周日(26日)银行间债券市场正常开市，银行等机构当日可开展交易；不过当日证券交易所休市，券商、基金等休假要以证券交易所时间为主。

剩余期限近七年的固息国债130020券最新成交收益率 在4.41%，上日尾盘为4.4650%。七天回购定盘利率基准一年期人民币利率互换(IRS)最新报价均值 为4.7950%，上日尾盘为4.85%左右。

**质押回购利率走势分化**

银行间资金市场21天以内质押回购利率 走势分化，七天以内大涨，14天和21天期则有不同程度的涨幅。市场人士表示，春节现金需求趋旺，一度导致日内隔夜供不应求，然预期央行下周继续扶助，春节前流动性应不错，机构分歧主要体现在节后的判断。

“资金还行吧，整体算平稳，取现流出资金，上午隔夜供不应求挺明显的，下午好一点.”上海一银行交易员称。

她进一步指出，从跨节资金供求双方僵持的情况看，节前流动性或无忧，预计下周央行仍会通过逆回购操作给予一定的扶助；至于节后的资金面走势，机构分歧犹存，其倾向于“且看且行”。

面对春节前预料之中的资金面收紧，中国央行迅速而又有力的反应颇有些令人意外，以近一年公开市场最大单周净投放量加SLF共同扶助，一改数月以来的谨慎态度，不仅及时遏制了流动性紧张的进一步蔓延，似乎也为货币政策的未来走向提供了更多想像空间。

北京时间17:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.4359 3.7325 +70.34

七天 4.8441 4.6408 +20.33

14天 6.4104 6.9398 -52.94

回购定盘利率

其中:隔夜 4.4100 3.7500 +66.00

七天 4.7200 4.3369 +38.31

14天 6.5000 6.8000 -30.00

Shibor

其中:隔夜 4.4000 3.7193 +68.07

七天 4.7170 4.4490 +26.80

三个月 5.5962 5.5946 +0.16

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