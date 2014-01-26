中美贸易：商务部敦促美方终止对原产中国光伏产品的反倾销反补贴调查

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京1月26日 - 中国商务部进出口公平贸易局负责人周日就美国对中国输美光伏产品发起反倾销反补贴调查谈话称，敦促美方审慎处理当前调查，终止调查程序；严重关注此调查的进展，坚决运用各种机制维权。
“(中美)双方应着眼清洁能源发展大局，顺势而为，努力促进合作，确保平稳发展，而非频频采取贸易救济措施来限制竞争与合作，...对话和协商是化解贸易摩擦、实现互利共赢的有效方式，也是中方坚持的一贯立场。”商务部网站援引该负责人的话称。
该负责人并指出，这是继2011年11月美对原产中国的光伏电池开启双反调查以来的再一次，而事实证明，2011年的那次调查，不仅未能改变美国内产业经营不善、竞争力不强的状况，而且引发了在全球范围内光伏贸易争端的连锁反应，使整个产业链陷入混乱。
2013年6月，商务部新闻发言人沈丹阳曾称，坚决反对欧盟对中国光伏产品征惩罚性关税的决定；并表示中国政府已启动对欧盟葡萄酒反倾销和反补贴立案审查程序。 （完） (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。