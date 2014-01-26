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亚洲 | 2014年 1月 26日 星期日 19:02 BJT

中国金融：2013年末小额贷款公司新增贷款2,268亿元--央行

路透北京1月26日 - 中国央行周日公布，截至2013年末，全国共有小额贷款公司7,839家，贷款余额8,191亿元人民币，全年新增贷款2,268亿元。

央行网站的统计表显示，同期小贷公司从业人员数为9.51万人，实收资本为7,133.39亿元。

其中江苏省573家公司，2013年末贷款余额1,142.90亿元继续高举榜首；其次是浙江省，贷款余额899.85亿元。

2013年初，中国银行业协会专职副会长杨再平表示，银行做的理财和非银行机构做的信托不属于影子银行，中国的影子银行应包括小贷、典当、担保、民间借贷等，不能将影子银行与非法或不正当金融活动划等号而完全否定。 (完)

欲了解详情，请点选中国人民银行网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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