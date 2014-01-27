中国公开市场：一级交易商本周仍上报正/逆回购及央票需求，七天期缺席

路透北京1月27日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中发生变化的是，逆回购中七天期品种缺席未报，21天期品种由上周的可报两次需求，减为一次。

具体而言，可报送周二、周四需求的包括28天期正回购、三个月央票和14天期逆回购，21天期逆回购仅在周二报需求。另外，因跨春节原因，此前一直进行的七天期品种本周未现身。

本周公开市场仅有750亿元人民币的逆回购到期。

央行公开市场上周新增21天期逆回购品种，当周共净投放3,750亿元人民币，为近一年来最大单周净投放。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。(完)

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