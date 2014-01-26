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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 06:33 BJT

亚洲汇市：美元兑日圆触及七周低点，投资者买入日圆避险

路透东京1月27日 - 美元兑日圆周一亚洲盘初跌破102日圆至七周低点，因新兴市场货币卖压促使投资者买进日圆避险。

美元/日圆 最新报101.89日圆，为12月6日以来最低水准。日圆过去三个交易日上涨了逾2日圆。欧元兑日圆 亦跌至七周低点139.25日圆。(完)

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