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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 06:15 BJT

全球外汇市场1月27日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月26日(日)

2350 - 日本12月贸易数据

2350 - 日本12月海关已结算的能源进口数据

1月27日(一)

0030 - 新西兰12月NAB企业信心与状况指数

0900 - 德国1月IFO企业景气判断指数

-- - 欧元集团会议

-- - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧与英国央行副总裁JOHN CUNLIFFE讲话

-- - 美国1月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值

1500 - 美国12月新屋销售年率

1530 - 美国1月达拉斯联邦储备银行制造业指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
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