《一周经济焦点》关注美联储会议和欧元区通胀数据

**中国春节**

在亚洲，中国将迎来春节假日，告别蛇年进入马年。商业活动从1月31日起暂停，2月7日起正式重启。但是对很多人来说，2月10日才会真正回到工作岗位。

上周四，汇丰/Markit联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，1月初值数据降至49.6，为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。上月终值为50.5。 数据说明，2013年底温和放缓的走势持续到了2014年初。

1月制造业PMI终值将于周四发布，官方制造业PMI预计在周六出炉。