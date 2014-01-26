《一周经济焦点》关注美联储会议和欧元区通胀数据

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
**中国春节**
在亚洲，中国将迎来春节假日，告别蛇年进入马年。商业活动从1月31日起暂停，2月7日起正式重启。但是对很多人来说，2月10日才会真正回到工作岗位。
上周四，汇丰/Markit联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，1月初值数据降至49.6，为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。上月终值为50.5。 数据说明，2013年底温和放缓的走势持续到了2014年初。
1月制造业PMI终值将于周四发布，官方制造业PMI预计在周六出炉。
官方制造业PMI料将同样显示的负面趋势，尽管绝对数值较高，因其主要调查的是境况稍好的大型国有企业。而汇丰调查的主要是规模较小的私营企业。(完) (编译/审校 孙茉莉/王新亚/张涛/朱晓军/徐文焰)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。