欧洲金融：OECD研究称欧洲银行业资本金缺口达840亿欧元--报导

杂志引述研究报告称，尽管计算缺口的方法不同，但OECD预计欧洲央行在今年晚些时候的审计及银行业压力测试中将可能得出同样结论。

路透在常规工作时间外尚未联系上OECD和法国农业信贷银行就此置评。德国商业银行及德意志银行拒绝发表评论。

德意志银行本月稍早表示，截至12月31日，该行普通股本核心一级资本充足率为9.7%，杠杆比率为3.1%。

法国农业信贷银行报告，截至去年9月30日，核心一级资本充足率为9.4%。德国商业银行同期的核心一级资本充足率为12.7%。

两家银行将分别于2月19日和2月13日公布第四季财报。(完)