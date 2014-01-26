日韩经济指标预测--1月27日-2月3日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 1月27日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月26日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 12月 +17.8% +18.4% 日本进口(较上年同期) +26.1% +21.1% 日本贸易收支(亿日圆) 逆差12,220 逆差12,929 1月27日(一) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 正84 1月28日(二) 2300 韩国经常帐(亿美元) 12月 -- 盈余41.8 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -- -1.3% 工业生产(较前月) -- 持平 服务业产出(较前月) -- +0.1% 1月29日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 +3.8% +4.0% 1月30日(四) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 +1.2% +0.2% (较上月) +0.3% -0.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 +1.2% +1.2% 全国整体CPI(较上年同期) -- +1.5% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 +0.7% +0.7% 东京地区整体CPI(较上年同期) -- +0.9% 2330 日本求才求职比 12月 1.01 1.00 失业率 3.9% 4.0% 2350 日本工业生产初值 12月 +1.2% -0.1% 工业生产一个月预估 -- +2.8% 工业生产两个月预估 -- +4.6% 1月30-31日 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 55.2 1月31日(五) 0500 日本建筑业订单(较上年同期) 12月 -- +2.2% 房屋开工(较上年同期) +13.5% +14.1% 2月1日(六) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月 -- +7.0% 进口(较上年同期) -- +3.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差36.5 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月3日(一) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.1% (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。