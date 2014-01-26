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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 07:48 BJT

达沃斯论坛：贸易大国承诺实现环保产品的全球自由贸易

WTO预计全球环保产品、技术和服务市场价值约为1.4万亿(兆)美元，产品内容包括太阳能面板、风力发电机和水资源循环利用厂。

美国贸易代表傅洛曼表示，该市场价值1万亿美元，称倡议签署国在全球贸易中占比86%。

“我们声明将努力实现环保产品的全球自由贸易，并承诺通力合作，与WTO其他成员国一同致力于贸易自由化，开始为推进这一共同目标的谈判做准备，”声明称。

“我们确信，WTO及其成员国能为保护地球作出的最具体和直接贡献，就在于在取消向环保和应对气候变化产品征收关税方面达成一致。”

不过声明未提及达成协议的日期。傅洛曼表示，“时间表将最终取决于谈判本身。”

他表示，这仅仅是流程的开始；各国政府现在必须在谈判启动前咨询利益相关方，包括美国国会。

一位WTO官员表示，Azevedo对该倡议表示大力支持。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰/张明钧)
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