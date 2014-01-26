金砖国家：1月24日股汇市收盘纵览

路透1月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月24日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 挫跌1.46%或14.08点，报949.90点。

中国股市：沪综指收升至三周新高，地产板块续引领大盘反弹

香港股市：下滑1.3%收于10周低位，周线下跌3%

中国汇市：人民币即期随中间价收升，节前升值空间料已有限

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拉美股市：全球汇市下挫拖累拉美股市跌至四年半低位，投资者担忧中国经济放缓和美国撤回货币刺激政策。MSCI拉美股指跌2.14%至2009年7月以来最低水准。巴西Bovespa指标股指 收低1.1%报47,787.38点，这是去年8月以来的最低收盘水准。

拉美汇市：新兴市场货币连挫两日，海外投资人规避风险意愿增强

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南非股市：主要股指创逾一个月以来的最大跌幅，投资者担忧美联储继续缩减刺激计划。Top-40绩优股指数 收低1.36%，至41,739.02点。综合指数 跌1.2%至46,462.14点。二者均创下12月12日以来的最大百分比跌幅。

南非汇市：兰特兑美元跌至五年低点，因铂金矿工罢工仍令投资人不安

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印度股市：跌逾1%，创三周来最大跌幅，从上日的纪录收盘高位回落。在央行总裁强烈警告通胀之后，对利率敏感的个股下跌。指标BSE指数 收低1.12%至21,133.56点。NSE指数 收低1.24%，报6,266.75点。

印度汇市：卢比跌至两个月低点，创五个月以来的最大单周跌幅，追随新兴市场货币的普遍跌势。卢比兑美元 收报62.66/67，周四收盘价报61.9275/9375 。当日跌幅为1.2%，为11月11日以来最大。全周累计下跌1.8%，为8月30日以来最大单周跌幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,364.110点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.88%至735.94点。