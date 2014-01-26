金砖国家：1月24日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透1月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月24日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 挫跌1.46%或14.08点，报949.90点。
中国股市：沪综指收升至三周新高，地产板块续引领大盘反弹
香港股市：下滑1.3%收于10周低位，周线下跌3%
中国汇市：人民币即期随中间价收升，节前升值空间料已有限
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拉美股市：全球汇市下挫拖累拉美股市跌至四年半低位，投资者担忧中国经济放缓和美国撤回货币刺激政策。MSCI拉美股指跌2.14%至2009年7月以来最低水准。巴西Bovespa指标股指 收低1.1%报47,787.38点，这是去年8月以来的最低收盘水准。
拉美汇市：新兴市场货币连挫两日，海外投资人规避风险意愿增强
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南非股市：主要股指创逾一个月以来的最大跌幅，投资者担忧美联储继续缩减刺激计划。Top-40绩优股指数 收低1.36%，至41,739.02点。综合指数 跌1.2%至46,462.14点。二者均创下12月12日以来的最大百分比跌幅。
南非汇市：兰特兑美元跌至五年低点，因铂金矿工罢工仍令投资人不安
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印度股市：跌逾1%，创三周来最大跌幅，从上日的纪录收盘高位回落。在央行总裁强烈警告通胀之后，对利率敏感的个股下跌。指标BSE指数 收低1.12%至21,133.56点。NSE指数 收低1.24%，报6,266.75点。
印度汇市：卢比跌至两个月低点，创五个月以来的最大单周跌幅，追随新兴市场货币的普遍跌势。卢比兑美元 收报62.66/67，周四收盘价报61.9275/9375 。当日跌幅为1.2%，为11月11日以来最大。全周累计下跌1.8%，为8月30日以来最大单周跌幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,364.110点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.88%至735.94点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.21%至34.5270卢布；卢布兑欧元 下挫1.46%，报47.3800卢布。(完) (整理 张涛；审校 戴素萍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。