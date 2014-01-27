欧元区金融：欧元区将向IMF保证继续向希腊提供融资--欧盟高层

路透布鲁塞尔1月24日 - 欧盟一位高阶官员周五表示，欧元区将在未来几个月内让国际货币基金组织(IMF)相信，其依然会向希腊提供资金，从而促使IMF向雅典政府发放救助款项。

希腊依据接受国际金援条件所做改革的进程，将是欧元集团财经首长周一会议的议题之一。

根据IMF规定，除非希腊在接下来的12个月内融资无虞，否则该机构无法向希腊提供贷款。不过，根据IMF，2014年和2015年希腊分别有44亿和65亿欧元的资金缺口。

因此，为了确保IMF的救助金能够拨放给希腊，欧元区需要确认该国将得到更多的资金。

一位熟悉情况的欧盟高阶官员表示，“我认为每个欧元区国家签署继续提供融资的问题不大。”