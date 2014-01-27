欧元区金融：欧元区将向IMF保证继续向希腊提供融资--欧盟高层

希腊金融：IMF可能向希腊提供期限一年的少量资金援助--政府发言人
路透雅典4月20日 - 希腊政府发言人Dimitris Tzanakopoulos周四表示，国际货币基金组织(IMF)可能为希腊当前的救助计划提供期限一年的少量资金援助，并称希腊及其债权人正在对此进行讨论。
路透布鲁塞尔1月24日 - 欧盟一位高阶官员周五表示，欧元区将在未来几个月内让国际货币基金组织(IMF)相信，其依然会向希腊提供资金，从而促使IMF向雅典政府发放救助款项。
希腊依据接受国际金援条件所做改革的进程，将是欧元集团财经首长周一会议的议题之一。
根据IMF规定，除非希腊在接下来的12个月内融资无虞，否则该机构无法向希腊提供贷款。不过，根据IMF，2014年和2015年希腊分别有44亿和65亿欧元的资金缺口。
因此，为了确保IMF的救助金能够拨放给希腊，欧元区需要确认该国将得到更多的资金。
一位熟悉情况的欧盟高阶官员表示，“我认为每个欧元区国家签署继续提供融资的问题不大。”
“我不觉得会有一个具体的数额，但是可以预见的是希腊将会得到资金，这是一种政治保证。”该官员说。(完) (编译 洪曦;审校 张明钧)
路透雅典4月20日 - 希腊政府发言人Dimitris Tzanakopoulos周四表示，国际货币基金组织(IMF)可能为希腊当前的救助计划提供期限一年的少量资金援助，并称希腊及其债权人正在对此进行讨论。
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