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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 08:06 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月27日

* 头版头条:

--wind资讯统计，截至周日(26日)晚，中国证券市场共有1,442家上市公司发布2013年业绩预告，958家业绩预喜，占比66.44%。

* 其他:

--业内人士透露，新一轮集成电路产业扶持规划将于近期发布。该规划将涉及从芯片设计到芯片制造等产业链环节，着眼于中长期，解决集成电路产业存在的一系列问题。

--发改委称，由于生猪价格持续走低，国家将适时启动调控预案，防治生猪价格出现大幅下跌。

--恒大地产 日前公告，于此前逾两个月时间内，通过附属公司在市场上共收购4.03亿股华夏银行 股份，占后者已发行股本总额约4.522%，总代价为33亿元人民币。

--京东方 发布2013年度业绩预告修正公告，预计2013年归属上市公司股东净利润有望达22.5亿-23.5亿元，同比提升约800%。此前该公司预盈18亿-20亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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