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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 07:55 BJT

《全球汇市》美元兑日圆跌至七周低点，新兴货币大跌令日圆受追捧

上周土耳其和阿根廷货币均大幅下跌，让投资者担心市场动荡可能会引发全面性金融危机。

新兴市场的一部分卖盘也与其国内因素相关联。土耳其方面，政治问题给市场带来负面影响，而阿根廷上周放弃在公开市场支持披索，造成披索创下2002年金融危机以来最高降幅。

然而，有关美国货币政策收紧的预期，可能会让资金从新兴市场回流到美国。

此外，中国收紧信贷条件，藉以遏抑高风险的贷款增长步伐，让投资者更加担心该国经济可能放缓。
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