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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 08:02 BJT

《全球汇市》美元兑日圆跌至七周低点，新兴货币大跌令日圆受追捧

另一种避险货币瑞郎亦持坚，兑欧元 在接近一个月高位处交投，最新报1.2234瑞郎，接近上周五触及的高位1.2227。

瑞郎兑美元 报0.8941瑞郎，此前触及一个月高点0.8904。

欧元兑美元 基本持平于1.3685美元，上周五一度升至三周高位1.3740美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3684 1.3675 +0.07 -0.44 1.3745

美元/日圆 102.03 102.28 -0.24 -3.11 105.30

欧元/日圆 139.65 139.87 -0.16 -3.51 144.73

美元/瑞郎 0.8937 0.8945 -0.09 +0.10 0.8928

英镑/美元 1.6487 1.6481 +0.04 -0.42 1.6556

美元/加元 1.1061 1.1087 -0.23 +4.15 1.0620

澳元/美元 0.8691 0.8681 +0.12 -2.49 0.8913

新西兰元/美元 0.8230 0.8211 +0.23 +0.29 0.8206

澳元/日圆 88.680 88.790 -0.12 -5.51 93.850

新西兰元/日圆 83.980 83.980 +0.00 -2.81 86.410

英镑/日圆 168.23 168.57 -0.20 -3.50 174.33

澳元/新西兰元 1.0552 1.0567 -0.14 -2.73 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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