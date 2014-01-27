《全球汇市》美元兑日圆跌至七周低点，新兴货币大跌令日圆受追捧

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
另一种避险货币瑞郎亦持坚，兑欧元 在接近一个月高位处交投，最新报1.2234瑞郎，接近上周五触及的高位1.2227。
瑞郎兑美元 报0.8941瑞郎，此前触及一个月高点0.8904。
欧元兑美元 基本持平于1.3685美元，上周五一度升至三周高位1.3740美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3684 1.3675 +0.07 -0.44 1.3745
美元/日圆 102.03 102.28 -0.24 -3.11 105.30
欧元/日圆 139.65 139.87 -0.16 -3.51 144.73
美元/瑞郎 0.8937 0.8945 -0.09 +0.10 0.8928
英镑/美元 1.6487 1.6481 +0.04 -0.42 1.6556
美元/加元 1.1061 1.1087 -0.23 +4.15 1.0620
澳元/美元 0.8691 0.8681 +0.12 -2.49 0.8913
新西兰元/美元 0.8230 0.8211 +0.23 +0.29 0.8206
澳元/日圆 88.680 88.790 -0.12 -5.51 93.850
新西兰元/日圆 83.980 83.980 +0.00 -2.81 86.410
英镑/日圆 168.23 168.57 -0.20 -3.50 174.33
澳元/新西兰元 1.0552 1.0567 -0.14 -2.73 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/洪曦/朱晓军；审校 张明钧/王兴亚)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30