《独家新闻》2013年天然气价格大涨致使对冲基金重亏

韩国个股：乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
**波动令人难以置信**
今年市场继续飙升，近月天然气期货 周五触及逾5美元/百万英热单位(mmBtu)，创2011年6月来最高，因之前气温创二十年来最低。纽约市次日交割的天然气价格周二升至创纪录的逾100美元/mmBtu。
“目前的波动仍令人难以置信，”Cooper说，“这意味着1月可能出现更大亏损，而如果押对的话也可能出现一些大赢家。”他拒绝说明Cypress本月迄今表现如何。
根据路透获悉的数据，去年的输家中，位于康涅狄格州Fairfield的Sasco公布损失20%，其资金管理规模为2.44亿美元。
业内消息人士称，休斯敦的Skylar Capital亏损约25%。该基金2012年底开始运营时管理着约1亿美元资金。
两位市场消息人士表示，同样位于休斯敦的Copperwood亏损约27%，资金管理规模为8亿美元。
所有对冲基金均拒绝置评。
与上述基金和Velite相比，芝加哥Hedge Fund Research的一般商品-能源基金2013年上升1.2%。(完)
(编译 朱晓军/王兴亚/杜明霞；审校 徐文焰/张若琪)
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)