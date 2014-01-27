《独家新闻》2013年天然气价格大涨致使对冲基金重亏

**波动令人难以置信**

今年市场继续飙升，近月天然气期货 周五触及逾5美元/百万英热单位(mmBtu)，创2011年6月来最高，因之前气温创二十年来最低。纽约市次日交割的天然气价格周二升至创纪录的逾100美元/mmBtu。

“目前的波动仍令人难以置信，”Cooper说，“这意味着1月可能出现更大亏损，而如果押对的话也可能出现一些大赢家。”他拒绝说明Cypress本月迄今表现如何。

根据路透获悉的数据，去年的输家中，位于康涅狄格州Fairfield的Sasco公布损失20%，其资金管理规模为2.44亿美元。

业内消息人士称，休斯敦的Skylar Capital亏损约25%。该基金2012年底开始运营时管理着约1亿美元资金。

两位市场消息人士表示，同样位于休斯敦的Copperwood亏损约27%，资金管理规模为8亿美元。

所有对冲基金均拒绝置评。

与上述基金和Velite相比，芝加哥Hedge Fund Research的一般商品-能源基金2013年上升1.2%。(完)