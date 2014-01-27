日本数据：2013全年贸易逆差创纪录，因日圆疲软--财务省

标题新闻：截至5月2日当周美国货币市场基金资产增加95.6亿美元，至2.624万亿美元-iMoneyNet
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路透东京1月27日 - 日本财务省周一公布的数据显示，日本12月出口较上年同期增长15.3%，但进口增速更快，因日圆疲软及其带来的燃料进口成本增加，导致2013年贸易逆差创纪录。
此前路透调查分析师预估中值为出口增长17.8%；11月为上升18.4%。12月数据标志着连续第10个月出口增长，受助于日圆疲软和汽车出口。
12月进口较上年同期增长24.7%，路透调查预估为增长26.1%，因日圆疲弱，以及2011年福岛核电站事故以来对石化燃料的需求增长。
因此，日本12月贸易逆差1.3万亿日圆(127亿美元)，连续第18个月录得逆差。分析师预估为逆差1.2225万亿日圆。
日本2013年全年贸易逆差为11.47万亿(兆)日圆，高于前一年的6.94万亿日圆，连续第三年录得逆差，为1979年以来最长连续逆差记录。
浏览完整表格，请点选日本财务省网站：here (完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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