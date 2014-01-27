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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 08:03 BJT

中港个股：中信证券斥资35.5亿深圳拍地，打造国际业务基地

路透上海1月27日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司 周一刊登公告称，其与孙公司金石泽信周日联手以35.49亿元人民币价格拍得深圳一块土地使用权，打造公司国际业务基地。

公告称，该项目将有助于公司巩固和推进深圳作为公司国际化发展战略前沿基地的地位。在公司完成对里昂证券的收购后，拟以深圳为基地，加强境内外业务发展及业务交流，建立国际会议中心，作为中信里昂全球投资论坛的永久会址，结合全球结算中心的建设，满足公司对功能多元化、配套多样化的国际业务平台和中后台总部基地的需求。

中信证券与金石泽信将按6：4的出资比例，并按土地出让合的约定，在一年内分两次支付土地价款，每次支付50%。

中信证券A股上周五收报11.96元，过去一个月累计下跌2.9%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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