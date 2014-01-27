《全球主要国家债券发行预告》--1月27日-2月3日

希腊金融：IMF可能向希腊提供期限一年的少量资金援助--政府发言人
路透雅典4月20日 - 希腊政府发言人Dimitris Tzanakopoulos周四表示，国际货币基金组织(IMF)可能为希腊当前的救助计划提供期限一年的少量资金援助，并称希腊及其债权人正在对此进行讨论。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/27 1350 法国 标售国库券(BTF) 1/28 美国 两年期公债 1/28 日本 提高流动性债券标售 1/28 意大利 零息/BTP债券 1/29 美国 两年期浮息债券 1/29 意大利 标售公债 1/29 德国 50亿欧元 10年期联邦债券标售 1/30 美国 五年期公债 1/30 美国 七年期公债 1/30 日本 三个月期贴现国库券 1/30 日本 两年期公债 1/30 意大利 中长期公债标售 2/3 1350 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透雅典4月20日 - 希腊政府发言人Dimitris Tzanakopoulos周四表示，国际货币基金组织(IMF)可能为希腊当前的救助计划提供期限一年的少量资金援助，并称希腊及其债权人正在对此进行讨论。
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。