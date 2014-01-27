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债券 | 2014年 1月 27日 星期一 08:11 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月27日-2月3日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期     时间  国家      规模       发行细节
 1/27     1350  法国                 标售国库券(BTF)
 1/28           美国                 两年期公债
 1/28           日本                 提高流动性债券标售
 1/28           意大利               零息/BTP债券
 1/29           美国                 两年期浮息债券
 1/29           意大利               标售公债
 1/29           德国      50亿欧元   10年期联邦债券标售
 1/30           美国                 五年期公债
 1/30           美国                 七年期公债
 1/30           日本                 三个月期贴现国库券
 1/30           日本                 两年期公债
 1/30           意大利               中长期公债标售
 2/3      1350  法国                 标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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