欧洲经济指标预测--1月27日-2月3日****

韩国个股：乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月27日当周 1月27日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 110.0 109.5 IFO企业现况指数 112.4 111.6 IFO企业预期指数 108.0 107.4 1月28日(二) 0700 德国进口物价(较前月) 12月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -2.2% +2.9% 0745 法国消费者信心指数 1月 85 85 0900 意大利消费者信心指数 1月 97.0 96.2 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.7% +0.8% (较上年同期) +2.8% +1.9% 1000 意大利薪资指数(较前月) 12月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.3% 1月29日(三) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 +0.6% +1.4% (较上年同期) +8.5% +8.4% 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 12月 -- 1.43 0700 德国GfK消费者信心指数 2月 7.6 7.6 0900 意大利企业信心指数 1月 98.7 98.2 1月30日(四) 0800 瑞士KOF领先指标 1月 2.00 1.95 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少0.5 减少1.5 未经季节调整失业人数(万人) 320 290 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 296.5 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 12月 -- +1.5% 民间贷款 -- -2.3% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.7% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加7 增加6.3 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加11 增加9.1 抵押贷款批准件数(千件) 73 70.758 M4货供额(较前月) -- 持平 1000 欧元区企业景气指数 1月 0.35 0.27 经济景气指数 101.0 100.0 工业景气指数 负2.8 负3.4 服务业景气指数 0.8 0.2 消费者信心指数 负11.7 负13.6 消费者通胀预期指数 -- 14.9 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 1月初值 +1.3% +1.2% (较前月) -0.6% +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.4% +0.4% (较上年同期) +1.5% +1.4% 1月31日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 1月 负12 负13 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.2% +1.5% (较上年同期) +1.9% +1.6% 0745 法国消费者支出 12月 +0.4% +1.4% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较上月) 12月 -- +0.5% 0900 意大利失业率 12月 12.7% 12.7% 1000 欧元区通胀率 1月初值 +0.9% +0.8% 1000 意大利PPI(较前月) 12月 +0.2% -0.1% (较上年同期) -- -1.8% 1000 欧元区失业率 12月 12.1% 12.1% 2月3日当周 2月3日(一) 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 1月 -- 53.9 0843 意大利Markit/ADACI 制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 53.3 0848 法国Markit制造业PMI 1月 -- 48.8 0853 德国Markit/BME 制造业PMI 1月 -- 56.3 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 -- 53.9 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 57.3 (完)
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)