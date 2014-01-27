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市场报道 | 2014年 1月 27日 星期一 08:23 BJT

****欧洲经济指标预测--1月27日-2月3日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值   
    
    1月27日当周
    1月27日(一)
    0900  德国IFO企业景气判断指数                          1月         110.0      109.5
              IFO企业现况指数                                          112.4      111.6
              IFO企业预期指数                                          108.0      107.4 
    
   
    1月28日(二)
    0700  德国进口物价(较前月)                             12月        +0.2%     +0.1%     
                      (较上年同期)                                     -2.2%     +2.9%
    0745  法国消费者信心指数                                1月           85        85
    0900  意大利消费者信心指数                              1月         97.0      96.2
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第四季初值      +0.7%      +0.8%
                                (较上年同期)                           +2.8%      +1.9% 
    1000  意大利薪资指数(较前月)                          12月           --      持平
                       (较上年同期)                                      --      +1.3%
   
    1月29日(三)
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                  1月          +0.6%     +1.4%
                               (较上年同期)                            +8.5%     +8.4%
    0700  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                      12月            --      1.43
    0700  德国GfK消费者信心指数                           2月            7.6      7.6
    0900  意大利企业信心指数                              1月           98.7     98.2 
    
    1月30日(四)
    0800  瑞士KOF领先指标                                 1月            2.00    1.95
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)                1月         减少0.5 减少1.5
                 未经季节调整失业人数(万人)                              320      290
                 经季节调整失业率                                       6.9%     6.9%
                 经季节调整失业人数(万人)                                --     296.5
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                     12月            --     +1.5%
                  民间贷款                                               --     -2.3%
                  M3三个月移动平均年增长率                               --     +1.7%
    0930  英国消费者信贷(亿英镑)                         12月            增加7   增加6.3
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                                 增加11   增加9.1
                抵押贷款批准件数(千件)                                   73    70.758
                M4货供额(较前月)                                         --     持平
    1000  欧元区企业景气指数                             1月           0.35      0.27
                  经济景气指数                                        101.0     100.0
                  工业景气指数                                        负2.8     负3.4
                  服务业景气指数                                        0.8       0.2
                  消费者信心指数                                     负11.7    负13.6
                  消费者通胀预期指数                                     --      14.9 
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)     1月初值        +1.3%      +1.2%
                                        (较前月)                      -0.6%      +0.5%
                     消费者物价指数(CPI)(较前月)                      -0.4%      +0.4%
                                        (较上年同期)                  +1.5%      +1.4%
    
    1月31日(五)
    0005  英国GfK消费者信心指数                          1月             负12      负13
    0700  德国实质零售销售(较前月)                       12月           +0.2%    +1.5%
                          (较上年同期)                                  +1.9%    +1.6%
    0745  法国消费者支出                                12月            +0.4%    +1.4%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较上月)               12月              --    +0.5%
    0900  意大利失业率                                  12月            12.7%    12.7%
    1000  欧元区通胀率                                  1月初值         +0.9%    +0.8%
    1000  意大利PPI(较前月)                             12月            +0.2%    -0.1%
                 (较上年同期)                                           --     -1.8%
    1000  欧元区失业率                                  12月            12.1%    12.1% 
    
    
    2月3日当周
    2月3日(一)
    0830   瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                1月           --       53.9
    0843   意大利Markit/ADACI 制造业采购经理人指数(PMI)  1月           --       53.3
    0848   法国Markit制造业PMI                           1月           --       48.8
    0853   德国Markit/BME 制造业PMI                      1月           --       56.3
    0858   欧元区Markit制造业PMI                         1月           --       53.9
    0928   英国Markit/CIPS制造业PMI                      1月           --       57.3 (完)
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