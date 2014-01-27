《中国报摘》--其他报纸重要消息1月27日

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
**上海证券报**
--上海期货交易所就热轧卷板期货合约及相关规则公开征求意见。征求意见稿显示，热轧卷板期货合约交易单位为10吨/手，最小变动价位是2元人民币/吨，合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的3%等。
--国家开发银行 发布信息显示，截至2013年底，该行资产规模突破8万亿元，当年发放城镇化贷款9,968亿元，接近当年人民币贷款三分之二。
**证券时报**
--民生银行 直销银行登陆微信，其中包含拳头产品如意宝。如意宝是与汇添富基金合作，与其他类余额宝产品一样，如意宝起存点为1元，并可随时从账户中提取资金。
**人民日报**
--据悉，2013年中石油集团国内外油气产量当量达到30,655万吨，同比增长10.2%，再创历史新高。
**金融时报**
--日前，中国人民银行济南分行操作首笔常备借贷便利(SLF)，操作对象为潍坊银行，金额9,000万元，期限一天，质押券为政策性金融债，质押率90%。
**东方早报**
--上海市2013年国内生产总值(GDP)较上年增长7.7%，当年居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30