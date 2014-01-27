版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 09:00 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月27日

**上海证券报**

--上海期货交易所就热轧卷板期货合约及相关规则公开征求意见。征求意见稿显示，热轧卷板期货合约交易单位为10吨/手，最小变动价位是2元人民币/吨，合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的3%等。

--国家开发银行 发布信息显示，截至2013年底，该行资产规模突破8万亿元，当年发放城镇化贷款9,968亿元，接近当年人民币贷款三分之二。

**证券时报**

--民生银行 直销银行登陆微信，其中包含拳头产品如意宝。如意宝是与汇添富基金合作，与其他类余额宝产品一样，如意宝起存点为1元，并可随时从账户中提取资金。

**人民日报**

--据悉，2013年中石油集团国内外油气产量当量达到30,655万吨，同比增长10.2%，再创历史新高。

**金融时报**

--日前，中国人民银行济南分行操作首笔常备借贷便利(SLF)，操作对象为潍坊银行，金额9,000万元，期限一天，质押券为政策性金融债，质押率90%。

**东方早报**

--上海市2013年国内生产总值(GDP)较上年增长7.7%，当年居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐