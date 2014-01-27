主要国家经济指标预测--1月28日****

路透1月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月28日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 12月 -- 负3 企业信心指数 -- 正5 0700 德国进口物价(较前月) 12月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -2.2% +2.9% 0745 法国消费者信心指数 1月 85 85 0900 意大利消费者信心指数 1月 97.0 96.2 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.7% +0.8% (较上年同期) +2.8% +1.9% 1000 意大利薪资指数(较前月) 12月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.3% -- 美国建筑许可年率(万户) 12月 -- 98.6 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月25日当周 -- -1.9% 1330 美国耐久财订单 12月 +1.8% +3.4% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.2% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +4.1% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月25日当周 -- +3.1% 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区 11月 房价指数(较前月) +0.8% +1.0% (较上年同期) +13.7% +13.6% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区 房价指数(较前月) +0.2% +0.2% 1500 美国消费者信心指数 1月 78.1 78.1 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 1月 -- 13 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 1月 -- 12.5 2300 韩国经常帐(亿美元) 12月 -- 盈余41.8 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -- -1.3% 工业生产(较前月) -- 持平 服务业产出(较前月) -- +0.1% 附：主要国家1月27日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月26日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 12月 +15.3% +17.8% 日本进口(较上年同期) +24.7% +26.1% 日本贸易收支(亿日圆) 逆差13,021 逆差12,220 1月27日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 110.6 110.0 IFO企业现况指数 112.4 112.4 IFO企业预期指 108.9 108.0 -- 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月初值 56.6 -- 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 41.4 45.7 1530 美国达拉斯联储制造业指数 1月 3.8 -- 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 84 -- (完)