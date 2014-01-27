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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--1月28日****

路透1月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值       前值
    1月28日(二)
    0030  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                   12月           --         负3
                           企业信心指数                                  --         正5 
    0700  德国进口物价(较前月)                            12月          +0.2%     +0.1%     
                      (较上年同期)                                      -2.2%     +2.9%   
    0745  法国消费者信心指数                               1月             85        85
    0900  意大利消费者信心指数                             1月           97.0      96.2
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第四季初值       +0.7%     +0.8%
                                (较上年同期)                            +2.8%     +1.9% 
    1000  意大利薪资指数(较前月)                          12月           --        持平
                       (较上年同期)                                      --       +1.3%
     --   美国建筑许可年率(万户)                             12月         --       98.6
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             1月25日当周         --      -1.9%
    1330  美国耐久财订单                                     12月       +1.8%     +3.4%
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.5%     +1.2%
              扣除国防的耐久财订单                                        --      +3.5%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                +0.5%     +4.1%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           1月25日当周         --      +3.1%
    1400  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区      11月
                                         房价指数(较前月)               +0.8%     +1.0%
                                                 (较上年同期)          +13.7%    +13.6%
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区
                                           房价指数(较前月)             +0.2%     +0.2%
    1500  美国消费者信心指数                                  1月        78.1      78.1
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                    1月         --         13
    1530  美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数                1月         --       12.5
    2300  韩国经常帐(亿美元)                                 12月         --   盈余41.8 
    2300  韩国工业生产(较上年同期)                           12月         --      -1.3% 
              工业生产(较前月)                                            --       持平
              服务业产出(较前月)                                          --      +0.1% 
   

        
    附：主要国家1月27日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值       预估值
    1月26日(日)
    2350  日本出口(较上年同期)                            12月         +15.3%      +17.8%       
  
          日本进口(较上年同期)                                         +24.7%      +26.1%       
          日本贸易收支(亿日圆)                                       逆差13,021   逆差12,220    
 
    
    1月27日(一)
    0900  德国IFO企业景气判断指数                          1月          110.6      110.0        
              IFO企业现况指数                                           112.4      112.4        
              IFO企业预期指                                             108.9      108.0        
     --   美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)          1月初值           56.6        --         
  
    1500  美国新屋销售年率(万户)                          12月           41.4       45.7        
 
    1530  美国达拉斯联储制造业指数                         1月            3.8        --         
   
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                       2月             84        --         
  (完)
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