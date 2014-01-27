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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 08:20 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月27日

路透香港1月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较：（1美元=7.7627港元 ） 美股道琼工业指数 上周五收低318.24点或1.96%，报15,879.11点。投资者大举抛售新兴市场资产殃及股市，标普500指数创下2012年6月表现最差的一周。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 159.710 -1.85 47530 12.398 -2.07 中国铝业 9.190 -1.82 50385 2.854 -2.28 中国移动 48.550 -2.00 265864 75.376 -1.02 中国人寿 42.310 -2.71 53522 21.896 -2.47 中石油 99.800 -1.32 56326 7.747 -1.56 中石化 79.470 -1.05 33154 6.169 -1.92 汇丰控股 <HSBC.K 53.200 -3.10 1934008 82.595 -2.14 中电信 46.450 -0.73 15148 3.606 -2.02 中国联通 13.090 0.00 111952 10.161 -1.54 兖州煤业 7.500 -2.98 130035 5.822 -4.56 华能国际 38.350 0.00 13989 7.442 -1.29 南方航空 17.770 -1.55 16277 2.759 -1.12 东方航空 16.870 -2.88 8850 2.619 -1.54 中芯国际 4.590 -6.33 65553 0.713 -3.70（完）
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