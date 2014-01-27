《香港报摘》--其他报纸重要消息1月27日

* 明报：

--合和 及旗下合和公路 今日宣布中期业绩。作为后者主要收入来源的「广深高速」，正面对去年底开通、同样连接深、莞、穗的「沿江高速」挑战。不过，原意用作纾缓广深挤塞情况的沿江高速并未能发挥太大作用，使用量1:6。 * 星岛日报：

--日后在港借壳上市或会添难度。消息透露，港交所 最快今年谘询，研究收紧买壳或借壳门槛，例如延长「两年注资期限」、规范上市公司发行可换股债「绕道」易手等，但具体方案有待落实；据悉，证监强烈建议港交所修例，因借壳容易衍生监管漏洞。

--房屋及运输局新公布之私宅落成量及施工量，2013年按年纷告下跌，由于不少项目推延至今年落成，市场料今年落成量势上升，较差估署早前预期今年落成量15,800多伙将可达标。 * 苹果日报：

--中国太保 表示，受惠投资收益同比大升，料去年全年纯利增长80%左右至91.39亿元人民币。但有市场人士指出，2013年A股未见反弹，包括太保在内的内险股难见真正复苏。

--全球网上旅游预订网站龙头智游天下（Expedia），去年7月登陆香港，势要在本港逾千亿元的网上旅游市场分杯羹。智游亚洲区首席执行官陈凯霖预期，年轻一代喜欢以自助游形式旅行，加上廉价航空越趋普及，今年本港网上旅游市场可维持10%增长。 * 东方日报：

--交行 近日召开工作会议部署今年工作，重点之一就是透过收回移位再贷、债务重组、资产证券化等方式盘活存量，加快存量信贷资金周转。重点还包括全面分析信贷资产结构，对低收益、高风险资产设定强制性的调整目标，加大对综合收益偏低客户、潜在风险客户的减退力度。

--内地最大肉制品企业万洲国际以及哈尔滨银行，预计今年4月上市，两只重磅股有望集资近570亿港元。其中万洲给予机构投资者的介绍文件显示，上市架构是持有深圳A股双汇发展 73.3%股权，以及100%美国史密斯菲尔德（Smithfield Foods），而史密斯菲尔德则持有欧洲Campofrio的37%，并且标榜这三大企业都是当地最大肉制品企业，按集资额最多468亿港元计算，2013年市盈率达30倍水平。 * 文汇报：

--随着内地城镇化发展步伐加快，多间香港和内地发展商近期均在内地积极投地。包括龙湖地产 、中骏置业 和嘉华国际 近日在内地投得土地，涉及资金总额近50亿元人民币。其中，龙湖地产于1月22日以42亿元人民币投得浙江省杭州市滨江文体中心地块。

--中芯国际 宣布正式进入28纳米(奈米)工艺时代。28纳米工艺拥有来自中芯国际设计服务团队以及多家第三方IP合作伙伴的100多项IP，可为全球集成电路(IC)设计商提供包含28纳米多晶硅(PolySiON)和28纳米高介电常数金属闸极(HKMG)在内的多项目晶圆(MPW)服务。 * 大公报：

--北京建设 公布，拟发行本金4.9亿元人民币可换股债券，初步换股价为0.74港元，较上周五收市价0.65港元约有13.85%溢价。若持有人悉数行使债券，北京建设须发行合共8.38亿股股份，相当于已扩大后约11.84%股本。债券5年期，年利率4厘，持有人亦可于到期日领取相当于本金117.25%连同到期利息。

--匹克体育 董事长许景南在接受专访时表示已走出低谷，今年没有关店的计划，相反会再拓展一些店面。与此同时，继续力拓国际市场，今年的目标是推进二十个国家以上的电商业务。他还透露，如果东欧、非洲等地销售进一步向好，不排除在那里建厂的可能。(完)