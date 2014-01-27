《香港报摘》--其他报纸重要消息1月27日

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 明报：
--合和 及旗下合和公路 今日宣布中期业绩。作为后者主要收入来源的「广深高速」，正面对去年底开通、同样连接深、莞、穗的「沿江高速」挑战。不过，原意用作纾缓广深挤塞情况的沿江高速并未能发挥太大作用，使用量1:6。 * 星岛日报：
--日后在港借壳上市或会添难度。消息透露，港交所 最快今年谘询，研究收紧买壳或借壳门槛，例如延长「两年注资期限」、规范上市公司发行可换股债「绕道」易手等，但具体方案有待落实；据悉，证监强烈建议港交所修例，因借壳容易衍生监管漏洞。
--房屋及运输局新公布之私宅落成量及施工量，2013年按年纷告下跌，由于不少项目推延至今年落成，市场料今年落成量势上升，较差估署早前预期今年落成量15,800多伙将可达标。 * 苹果日报：
--中国太保 表示，受惠投资收益同比大升，料去年全年纯利增长80%左右至91.39亿元人民币。但有市场人士指出，2013年A股未见反弹，包括太保在内的内险股难见真正复苏。
--全球网上旅游预订网站龙头智游天下（Expedia），去年7月登陆香港，势要在本港逾千亿元的网上旅游市场分杯羹。智游亚洲区首席执行官陈凯霖预期，年轻一代喜欢以自助游形式旅行，加上廉价航空越趋普及，今年本港网上旅游市场可维持10%增长。 * 东方日报：
--交行 近日召开工作会议部署今年工作，重点之一就是透过收回移位再贷、债务重组、资产证券化等方式盘活存量，加快存量信贷资金周转。重点还包括全面分析信贷资产结构，对低收益、高风险资产设定强制性的调整目标，加大对综合收益偏低客户、潜在风险客户的减退力度。
--内地最大肉制品企业万洲国际以及哈尔滨银行，预计今年4月上市，两只重磅股有望集资近570亿港元。其中万洲给予机构投资者的介绍文件显示，上市架构是持有深圳A股双汇发展 73.3%股权，以及100%美国史密斯菲尔德（Smithfield Foods），而史密斯菲尔德则持有欧洲Campofrio的37%，并且标榜这三大企业都是当地最大肉制品企业，按集资额最多468亿港元计算，2013年市盈率达30倍水平。 * 文汇报：
--随着内地城镇化发展步伐加快，多间香港和内地发展商近期均在内地积极投地。包括龙湖地产 、中骏置业 和嘉华国际 近日在内地投得土地，涉及资金总额近50亿元人民币。其中，龙湖地产于1月22日以42亿元人民币投得浙江省杭州市滨江文体中心地块。
--中芯国际 宣布正式进入28纳米(奈米)工艺时代。28纳米工艺拥有来自中芯国际设计服务团队以及多家第三方IP合作伙伴的100多项IP，可为全球集成电路(IC)设计商提供包含28纳米多晶硅(PolySiON)和28纳米高介电常数金属闸极(HKMG)在内的多项目晶圆(MPW)服务。 * 大公报：
--北京建设 公布，拟发行本金4.9亿元人民币可换股债券，初步换股价为0.74港元，较上周五收市价0.65港元约有13.85%溢价。若持有人悉数行使债券，北京建设须发行合共8.38亿股股份，相当于已扩大后约11.84%股本。债券5年期，年利率4厘，持有人亦可于到期日领取相当于本金117.25%连同到期利息。
--匹克体育 董事长许景南在接受专访时表示已走出低谷，今年没有关店的计划，相反会再拓展一些店面。与此同时，继续力拓国际市场，今年的目标是推进二十个国家以上的电商业务。他还透露，如果东欧、非洲等地销售进一步向好，不排除在那里建厂的可能。(完)
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路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30