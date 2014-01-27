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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 08:44 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月27日-2月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月27日(一)

缅甸NAYPYIDAW--世界银行行长金墉访问缅甸(至1月28日)。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议(至1月29日)。

伦敦--巴西央行总裁Alexandre Tombini在伦敦政治经济学院讲话(1100)。

1月28日(二)

布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动，题为“就业和增长：支持欧洲复苏”(0700)。

开罗--埃及金融会议。埃及副总理Ziad Bahaa el-Din和财长Ahmed Galal参会。

孟买--印度央行公布2013-14年度第三季度货币政策评估。

伦敦--尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)研讨会上，就其新书“正在崛起的非洲”(Emerging Africa)进行陈述(1000)。

吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(至1月29日)。

1月29日(三)

阿比让--2014年象牙海岸国际投资论坛(至2月1日)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和非洲开发银行总裁Donald Kameruka将发表演说。

布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在美国商会午餐会上发表演讲(1130)。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定。

1月30日(四)

暂无重要经济事件。

1月31日(五)

南非开普敦--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)就“加强金融业监管和当前监管重点”讲话。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

圣地亚哥--智利央行公布1月货币政策会议记录(1130)。

2月3日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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