《香港报摘》--信报1月27日

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
* 要闻版头条：
--市场忧虑新兴国家走资，触发环球股市连日急泻，ADR港股比例指数上周五再挫491点，今日恒指 势危。 * 其他： --新股市场未有放缓步伐，紧接港灯电力信托 后，大型新股双汇国际力争在蛇年最后数个交易日递交上市申请表格，集资规模约40-60亿美元，希望赶及第二季在港挂牌。
--证监会今年起实施电子交易监管新规则，旨在预防因交易科技事故导致市场震荡。多家金融机构认同证监会的做法，但认为担当平台营运者的港交所 亦须分担责任，遂促请监管机构实施俗称「断路器」（circuit breaker）的涨跌停牌机制。证监会首次开腔，承认香港有需要跟随国际趋势实施此机制。
--联博香港亚太区固定收益投资总监贝思高（Hayden Briscoe）指出，从投资角度来看，点心债孳息率、流动性均远不及在岸人债；特别是近来内地流动性紧张，点心债对于企业海外融资的意义，远大于对投资市场。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(