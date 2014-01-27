《香港报摘》--信报1月27日

* 要闻版头条：

--市场忧虑新兴国家走资，触发环球股市连日急泻，ADR港股比例指数上周五再挫491点，今日恒指 势危。 * 其他： --新股市场未有放缓步伐，紧接港灯电力信托 后，大型新股双汇国际力争在蛇年最后数个交易日递交上市申请表格，集资规模约40-60亿美元，希望赶及第二季在港挂牌。

--证监会今年起实施电子交易监管新规则，旨在预防因交易科技事故导致市场震荡。多家金融机构认同证监会的做法，但认为担当平台营运者的港交所 亦须分担责任，遂促请监管机构实施俗称「断路器」（circuit breaker）的涨跌停牌机制。证监会首次开腔，承认香港有需要跟随国际趋势实施此机制。

--联博香港亚太区固定收益投资总监贝思高（Hayden Briscoe）指出，从投资角度来看，点心债孳息率、流动性均远不及在岸人债；特别是近来内地流动性紧张，点心债对于企业海外融资的意义，远大于对投资市场。(完)