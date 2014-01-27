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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 08:35 BJT

《中国重要政经日程》--1月27日

============================今日重要政经日程=======================

1/27(一)

--国新办上午10点举行新闻发布会，请国务院扶贫开发领导小组办公室副主任王国良介绍创新机制扎实推进农村扶贫开发工作等方面情况，并答记者问。

============================近期重要政经日程=======================

2/6（四）

*--习近平将于2月6日至8日赴俄罗斯索契出席第22届冬季奥林匹克运动会开幕式。

2/11(二)

--2014年亚布力中国企业家论坛第十四届年会在黑龙江亚布力召开。

2/22(六)

--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。

3/3(一)

--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

5/15日(四)

--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 沈燕)
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