《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月27日

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
*工商时报：
--首宗轻油裂解厂登陆解禁案今日审查。台湾投审会今日将开会审查由和桐 、台聚 等六家石化业者联合申请，赴大陆古雷投资轻油裂解厂，预计以〞附带条件〞审查通过。据悉，经济部将给予两项要求，第一是一年内必须缴回拥有主导权的证明文件；第二为业者要在古雷石化专区兴建乙烯储槽，未来视情况运回台湾。
--主计总处将发布去年经济成长概估数，中研院院士胡胜正表示，在出口表现优于预期下，去年经济成长保二(2%)有望但很挣扎，今年虽可望升逾3%，惟大陆经济转型是否成功、资通讯产品需求是否转强将是两大变数。
--因应台北市都更标准可能变严，建商、保险业掀都更送件潮。据了解，台北市政府都更处拟修改自行画定都更的审查标准，取消了建筑年限、所有权人会议等规定，许多建商、保险业者担心之后标准变严，急忙开始狂送都更申请件，估计暴增数十件以上。
--去年鸿海 营收再创历史新高，展望未来10年，鸿海董事长郭台铭乐观看待，并强调过去鸿海营收从1兆台币成长到4兆，花了10年。未来10年，郭台铭还将带领鸿海集团从4兆台币成长到10兆，甚至扬言〞也许时间还不需要这么长〞，可能五、六年就够了。
*经济日报：
--陆委会主委王郁琦与大陆国台办主任张志军的〞王张会〞行程初定，将于2月16日在南京举行。此次会谈的主题有三：两会互设办事处之人道探视、新闻采访自由（大陆称〞两岸新闻媒体长驻〞）及两岸经济整合。
--财政部长张盛和、金管会主委曾铭宗、中央银行总裁彭淮南等财金三巨头将首度联袂推动金融整并，并且规划农历年后向行政院长江宜桦进行专案报告。兆丰金 合并对象以第一金 、华南金 、合库金 出线机率最高，沉寂已久的金融整并将再掀风潮。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30