《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月27日

*工商时报：

--首宗轻油裂解厂登陆解禁案今日审查。台湾投审会今日将开会审查由和桐 、台聚 等六家石化业者联合申请，赴大陆古雷投资轻油裂解厂，预计以〞附带条件〞审查通过。据悉，经济部将给予两项要求，第一是一年内必须缴回拥有主导权的证明文件；第二为业者要在古雷石化专区兴建乙烯储槽，未来视情况运回台湾。

--主计总处将发布去年经济成长概估数，中研院院士胡胜正表示，在出口表现优于预期下，去年经济成长保二(2%)有望但很挣扎，今年虽可望升逾3%，惟大陆经济转型是否成功、资通讯产品需求是否转强将是两大变数。

--因应台北市都更标准可能变严，建商、保险业掀都更送件潮。据了解，台北市政府都更处拟修改自行画定都更的审查标准，取消了建筑年限、所有权人会议等规定，许多建商、保险业者担心之后标准变严，急忙开始狂送都更申请件，估计暴增数十件以上。

--去年鸿海 营收再创历史新高，展望未来10年，鸿海董事长郭台铭乐观看待，并强调过去鸿海营收从1兆台币成长到4兆，花了10年。未来10年，郭台铭还将带领鸿海集团从4兆台币成长到10兆，甚至扬言〞也许时间还不需要这么长〞，可能五、六年就够了。

*经济日报：

--陆委会主委王郁琦与大陆国台办主任张志军的〞王张会〞行程初定，将于2月16日在南京举行。此次会谈的主题有三：两会互设办事处之人道探视、新闻采访自由（大陆称〞两岸新闻媒体长驻〞）及两岸经济整合。

--财政部长张盛和、金管会主委曾铭宗、中央银行总裁彭淮南等财金三巨头将首度联袂推动金融整并，并且规划农历年后向行政院长江宜桦进行专案报告。兆丰金 合并对象以第一金 、华南金 、合库金 出线机率最高，沉寂已久的金融整并将再掀风潮。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。