版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 08:50 BJT

《香港报摘》--经济日报1月27日

* 要闻版头条：

--新兴市场再爆走资潮，引发全球资金避险。美股道指 急泻逾300点，本港蓝筹外围同步下泻，如今日港股反映外围弱势，将拖低恒生指数 逾400点，22,000点大关告急。 * 其他： 　　--日本开赌势在必行，不单外资大亨虎视眈眈，当地弹珠机营运商DYNAM 也表明进军博彩业，DYNAM行政总裁佐藤公平称，现时正紧盯国会审议进度，在细节落实后，将物色本地及外资合作伙伴争逐。

--经营B2B（Business-to-business，企业对企业）电子商务22年的慧聪网 预估今5月转至主板上市；公司目标5年内超越阿里巴巴，剑指行业第一。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐