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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 08:46 BJT

台湾个股：鸿海称集团营收未来10年希望成长至10兆台币--报载

路透台北1月27日 - 台湾工商时报和经济日报周一报导，全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 董事长郭台铭上日表示，今年营收以年增15%为目标，集团营收在未来10年也希望从4兆台币成长至10兆台币。郭台铭并指出，〞也许时间还不需要这么长〞，可能五、六年就够了。

鸿海昨日举办〞2014爱心欢乐嘉年华〞，郭台铭表示，不会轻言退到第二线，目前集团进入下一个10年的快速成长期，未来10年集团业绩要从4兆台币规模冲到10兆规模。

郭台铭表示，配合集团转型，鸿海将进行组织改造，目前的事业群再造12个次集团，每个次集团至少会有三至五家上市柜公司，未来台湾、香港、大陆到美国，鸿海集团上市公司可达100家。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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