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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 08:57 BJT

全球金市：金价升至两个月高位，因股市下滑

阿根廷放弃在公开市场支持本币，使其创下2002年金融危机以来的最大跌幅。土耳其里拉亦下跌。这种情况让黄金受到提振。

对于中国经济放缓的担忧也打压股市，推升金市。

据美国商品交易管理委员会(CFTC)周五公布的数据，截止到1月21日的当周，对冲基金与货币基金增加黄金净多头部位，但削减白银净多头部位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/张涛；审校 张明钧)
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