台湾金融：兆丰金合并对象以第一金、华南金及合库金机率最高--报载

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透台北1月27日 - 台湾经济日报周一报导，财政部长张盛和、金管会主委曾铭宗及中央银行总裁彭淮南等三个重要财金部会首长将首度联袂推动金融整并，并且规划农历年后向行政院长江宜桦进行专案报告。兆丰金控 合并对象以第一金 、华南金 、合库金 出线机率最高，沉寂已久的金融整并将再掀风潮。
这将是台湾开放金控设立以来首宗金控合并案。
报导指出，这次的金融整并，起因金管会要推动区域级银行，且须由公股银行当种子部队，与前面两次金改时代不同。曾铭宗、张盛和将会与彭淮南充分沟通，并在取得彭淮南同意下，在农历年后向行政院专案报告，政院裁定政策后，就会展开行动。
报导并引述财金官员表示，金融业获利虽好转，但金融股的股价没有太多的突破，有必要藉由区域银行的金融整并，突破闷经济，也让金融产业有新的发展趋势。一旦公股金融整并启动，势必也会对民营金融机构带来压力，加速民间推动整并，整个金融市场将更有活力，金融版图也将重新洗牌。
兆丰金在评估报告中，提出多项并购综效的目标，例如在经济规模中，存、放款市占率合并后目标，由现行的6%、6.9%，同步提高到12%；兆丰目前资讯系统是IBM，目标是整合成本须最小化等。
报导亦指出，14项类似的量化指标中，扣除台银、土银两家后，现有公股银行中，很明显可以看出，最符合目标值的前三名几乎都是一银、合库及华银，包括存款、放款、海外获利比重、亚洲据点等，其中又以一银及合库排名第一的项目最多。
例如信用卡有效卡数市占率、海外与亚洲据点最多的是一银，合并后寿险市占率最有机会达7%及自动柜员机台数最多的是合库等。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30