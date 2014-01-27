台湾金融：兆丰金合并对象以第一金、华南金及合库金机率最高--报载

路透台北1月27日 - 台湾经济日报周一报导，财政部长张盛和、金管会主委曾铭宗及中央银行总裁彭淮南等三个重要财金部会首长将首度联袂推动金融整并，并且规划农历年后向行政院长江宜桦进行专案报告。兆丰金控 合并对象以第一金 、华南金 、合库金 出线机率最高，沉寂已久的金融整并将再掀风潮。

这将是台湾开放金控设立以来首宗金控合并案。

报导指出，这次的金融整并，起因金管会要推动区域级银行，且须由公股银行当种子部队，与前面两次金改时代不同。曾铭宗、张盛和将会与彭淮南充分沟通，并在取得彭淮南同意下，在农历年后向行政院专案报告，政院裁定政策后，就会展开行动。

报导并引述财金官员表示，金融业获利虽好转，但金融股的股价没有太多的突破，有必要藉由区域银行的金融整并，突破闷经济，也让金融产业有新的发展趋势。一旦公股金融整并启动，势必也会对民营金融机构带来压力，加速民间推动整并，整个金融市场将更有活力，金融版图也将重新洗牌。

兆丰金在评估报告中，提出多项并购综效的目标，例如在经济规模中，存、放款市占率合并后目标，由现行的6%、6.9%，同步提高到12%；兆丰目前资讯系统是IBM，目标是整合成本须最小化等。

报导亦指出，14项类似的量化指标中，扣除台银、土银两家后，现有公股银行中，很明显可以看出，最符合目标值的前三名几乎都是一银、合库及华银，包括存款、放款、海外获利比重、亚洲据点等，其中又以一银及合库排名第一的项目最多。