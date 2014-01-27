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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 15:33 BJT

更正-《台湾重要政经日程》--1月27日

(主计总处更正去年第四季GDP年增率概估值发布时间为1/28，非1/29)

===================今日重要政经消息=============================

1/27(一)

--10:00 证交所发布低波动高股息指数记者会。

--14:00 友达 投资人说明会。

--16:00 国发会公布去年12月景气灯号。

================================================================ *1/28(二)

--10:00 陆委会年终记者会。

--8:30 主计总处公布去年第四季GDP年增率概估值，第三季年增率为1.66%。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/5(三)

--10:00 汇丰台湾PMI。

2/6(四)

-- 8:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，12月为年增0.33%。

--16:10 央行公布1月底外汇存底，12月底为4,168.11亿美元。

2/10(一) *--10:00 住商不动产记者会。

--16:00 财政部公布1月出口/进口金额年变动率，12月出口年减1.9%、进口年增10.1%。

2/11(二)

--央行标售103/4期五年期公债，金额400亿台币，14日发行。 *--14:00 柜买中心举办台商回台发行宝岛债研讨会。

2/20(四)

--16:00 经济部公布1月外销订单，12月年增7.4%。

--16:10 央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。

2/21(五)

--央行标售103/5期30年期公债，金额300亿台币，26日发行。

--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。

2/24(一)

--16:00 经济部公布1月工业生产指数，12月为较上年同期升5.07%。

2/25(二)

--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。

2/26(三)

--08:30 1月分经季节调整失业率，上月为4.12%。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

3/26(三)

--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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