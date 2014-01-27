中国期货：上期货就热轧卷板规则征求意见，最低交易保证金为合约价值4%

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透北京1月27日 - 在中国证监会批准上海期货交易所开展热轧卷板的期货交易后，上期所就这一新交易品种期货合约及相关规则征求意见。据其公布的标准合约草案称，热轧卷板期货合约交易单位为10吨/手，最低交易保证金为合约价值的4%。
刊登在上期货的热轧卷板期货标准合约草案并显示，最小变动价位是2元/吨，每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±3%，交割方式为实物交割，交割单位为每一仓单300吨。
热轧卷板期货标准品为符合GB/T 3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的Q235B或符合JIS G 3101-2010《一般结构用轧制钢材》的SS400，厚度5.75mm、宽度1,500mm热轧卷板。
交易保证金方面，热轧卷板期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准为：合约挂牌之日起保证金比例为4%，此后交割月前第一月的第一个交易日起、交割月份第一个交易日起和最后交易日前二个交易日起保证金比例分别为10%、15%和20%。
上海证券报周一报导引述业内人士指出，作为钢材期货家族中新的一员，热轧卷板期货标准合约和业务规则的主要内容与螺纹钢和线材期货基本一致。
“其合约规模大小适中，既方便了中小投资者的参与，也有利于市场进行黑色金属类品种间的跨品种套利交易，提供良好的市场流动性基础，同时其业务规则充分考虑了产业客户套期保值的实际需要，有助于产业客户更好地管理价格风险。”业内人士称。
热轧卷板是钢材的主要品种，被广泛运用于建筑、机械制造等行业。中国是全球最大的热轧卷板生产国和消费国。此前，国内已先后推出螺纹钢 、铁矿石 等钢铁产业链期货品种。(完)
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路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30