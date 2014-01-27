中国期货：上期货就热轧卷板规则征求意见，最低交易保证金为合约价值4%

路透北京1月27日 - 在中国证监会批准上海期货交易所开展热轧卷板的期货交易后，上期所就这一新交易品种期货合约及相关规则征求意见。据其公布的标准合约草案称，热轧卷板期货合约交易单位为10吨/手，最低交易保证金为合约价值的4%。

刊登在上期货的热轧卷板期货标准合约草案并显示，最小变动价位是2元/吨，每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±3%，交割方式为实物交割，交割单位为每一仓单300吨。

热轧卷板期货标准品为符合GB/T 3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的Q235B或符合JIS G 3101-2010《一般结构用轧制钢材》的SS400，厚度5.75mm、宽度1,500mm热轧卷板。

交易保证金方面，热轧卷板期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准为：合约挂牌之日起保证金比例为4%，此后交割月前第一月的第一个交易日起、交割月份第一个交易日起和最后交易日前二个交易日起保证金比例分别为10%、15%和20%。

上海证券报周一报导引述业内人士指出，作为钢材期货家族中新的一员，热轧卷板期货标准合约和业务规则的主要内容与螺纹钢和线材期货基本一致。

“其合约规模大小适中，既方便了中小投资者的参与，也有利于市场进行黑色金属类品种间的跨品种套利交易，提供良好的市场流动性基础，同时其业务规则充分考虑了产业客户套期保值的实际需要，有助于产业客户更好地管理价格风险。”业内人士称。

热轧卷板是钢材的主要品种，被广泛运用于建筑、机械制造等行业。中国是全球最大的热轧卷板生产国和消费国。此前，国内已先后推出螺纹钢 、铁矿石 等钢铁产业链期货品种。(完)

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