港报社评：中美收紧银根新兴市场多难--星岛日报1月27日

从南美洲刮起的金融风暴，一天之内吹掉欧美股市约2%的纸上财富，再汇同中国内地欠佳的经济数据，以及央行持续收紧金融，资金趋于紧张，一齐夹击香港。十多年前因饱受金融风暴摧残，备受国际瞩目的阿根廷，经济经历过几年的奇迹般复活后，重夺国际眼球，成为这轮新兴市场货币贬值小汇灾的“大阿哥”。 初时阿根廷货币透过大幅贬值，出口竞争力大增，再加上大豆价格，遇上中国经济起飞的庞大胃纳，在国际商品市场上飙升，政府开始积存储备，人民可过比较好的日子，消费畅旺，出现通胀和工资连年以双位数增长的恶性循环。 在民粹主义和左翼思想推动下，为了避免再出现大量资金外流的金融震荡，现任总统克里斯蒂娜推出令人“眼界大开”的政策。 种种人为干预，反而令外资却步，货币贬值压力沉重。阿根廷披索币值靠政府库房补贴来支撑，估计央行每天要“烧钱”1亿美元，最后政府财力不继，容许民众自由兑换，货币一蹶不振。