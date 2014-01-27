港报社评：中美收紧银根新兴市场多难--星岛日报1月27日

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
从南美洲刮起的金融风暴，一天之内吹掉欧美股市约2%的纸上财富，再汇同中国内地欠佳的经济数据，以及央行持续收紧金融，资金趋于紧张，一齐夹击香港。十多年前因饱受金融风暴摧残，备受国际瞩目的阿根廷，经济经历过几年的奇迹般复活后，重夺国际眼球，成为这轮新兴市场货币贬值小汇灾的“大阿哥”。 初时阿根廷货币透过大幅贬值，出口竞争力大增，再加上大豆价格，遇上中国经济起飞的庞大胃纳，在国际商品市场上飙升，政府开始积存储备，人民可过比较好的日子，消费畅旺，出现通胀和工资连年以双位数增长的恶性循环。 在民粹主义和左翼思想推动下，为了避免再出现大量资金外流的金融震荡，现任总统克里斯蒂娜推出令人“眼界大开”的政策。 种种人为干预，反而令外资却步，货币贬值压力沉重。阿根廷披索币值靠政府库房补贴来支撑，估计央行每天要“烧钱”1亿美元，最后政府财力不继，容许民众自由兑换，货币一蹶不振。
中国经济增长放缓，对原材料需求不如以往殷切，与此同时，美国联邦储备局又开始缩减“放水”规模，加上欧美经济复苏，都对新兴市场货币构成压力。其中靠出口原材料去中国发财的国家，所受打击特别严重，巴西、南非、俄罗斯的币值上周五皆跌。 联储局步向“抽水”，中国亦逐步收紧银根，不让影子银行和地方债务膨胀引发金融危机。市场投资“去杠杆化”，本已在收缩的资金，还要转投欧美，这个过程将令新兴市场经历一次又一次震荡，香港难置身事外，波动势难避免，监管当局和投资者都要打醒精神。
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路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30