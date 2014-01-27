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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 09:13 BJT

韩国已公布经济指标--2014/1/27

经济指标             时间   最新数据         前月/前季数据        下次公布时间     预估值
                                                                              (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)     第四季      +0.9%  @-p            +1.1%  @-r             --         --
 消费者物价指数(CPI)(y/y      12月      +1.1%                 +0.9%              2月3日         --
 )                                                                                       
 工业生产(m/m)                11月       持平  @-p            +2.1%  @-r        1月28日         --
 失业率                       12月       3.0%  @               2.9%  @          2月11日         --
 贸易收支(亿美元)             12月     顺差36  r             顺差48  r           2月1日         --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
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