港报社评：保障外佣权益，香港助人自助--文汇报1月27日

特区政府与印尼政府商讨，建议由印尼政府低息贷款给来港印佣，用于支付中介费和培训费，避免负债来港工作，无需靠日后来港工作的收入还钱，从根本上解决印佣只得哑忍工作的问题。这项建议方向正确，印尼政府亦反应正面。由特区政府出面帮助外佣，其实是助人自助，特别起到帮助中产家庭的效果。

现时约有30万名家庭佣工在港工作，对香港经济社会发展的支持作用不可或缺。香港的中产家庭，夫妇一起工作，对外佣依赖极大。特区政府理所当然要为外佣解决来港工作最受困扰的问题，让他们全情投入到在港的工作之中，外佣和香港社会都相得益彰。

此次事件亦暴露出目前香港对本地雇佣中介公司监管的漏洞。本来，中介公司应该扮演好协助外佣的角色，但目前香港没有法例规定中介协助外佣的责任，结果中介公司只注重如何从外佣身上赚钱，却漠视对外佣的协助，并刻意隐瞒外佣受虐的情况，令外佣有苦无路诉。更有中介公司扣起外佣护照以此控制外佣的人身自由，或诱骗外佣向财务公司借贷，中介公司则从中牟取厚利。

劳工处应加强巡查中介机构，并考虑检讨发牌机制，引入适当发牌条件，推动香港外佣中介运作规范化。同时，当局应为首次来港外佣提供职前课程，让外佣了解如何保障自己权益。当局还需设立投诉机制，让外佣直接向当局投诉受到的不公平对待，当局收到投诉时要尽快进行调查、检控，以切实的措施保障外佣在港期间的工作权益。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞